Vali Şahin: "Ankaralılar pandemi sürecinde alınan tedbirlere uydular"
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Vali Şahin: "Ankaralılar pandemi sürecinde alınan tedbirlere uydular"

Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehitliğe gelişi Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehit kabirlerine çiçek bırakması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve...

23.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:51

Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehitliğe gelişi

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehit kabirlerine çiçek bırakması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliğini ziyareti sonrasında bayram tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

Vali Şahin: 'Ankaralılar pandemi sürecinde alınan tedbirlere uydular'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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