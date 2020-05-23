Vali Şahin: "Ankaralılar pandemi sürecinde alınan tedbirlere uydular"
Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehitliğe gelişi Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehit kabirlerine çiçek bırakması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve...
23.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:51
Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehitliğe gelişi
Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehit kabirlerine çiçek bırakması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliğini ziyareti sonrasında bayram tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA