Vali Şahin: "Ankaralılar pandemi sürecinde alınan tedbirlere uydular" Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehitliğe gelişi Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehit kabirlerine çiçek bırakması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve...

Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehitliğe gelişi Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in şehit kabirlerine çiçek bırakması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliğini ziyareti sonrasında bayram tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA