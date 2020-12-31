Vali Şahin: "18 bin 800 personelimiz vatandaşımızın yeni yılı idrak etmeleri için görev başındalar"
31.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:23
Ankara Valisi Vasip Şahin'in gelişi Ankara Valisi Vasip Şahin'in şoförler ile sohbet etmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar Trafik Denetleme Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin'in gelişi
Ankara Valisi Vasip Şahin'in şoförler ile sohbet etmesi
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar Trafik Denetleme Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu