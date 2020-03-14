Vali Şahin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Ankara Valisi Vasip Şahin, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının, yeryüzünün en saygın ve mukaddes mesleklerinden birini ifa ettiklerini belirtti.

Fedakar tıp personelinin, kaliteli bir sağlık hizmetiyle insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı amaçladıklarını belirten Şahin, bu personelin, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de medet bekleyen insanların imdadına koşmaya devam ettiklerini bildirdi.

Şahin, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart dolayısıyla sağlık çalışanlarına selam gönderip başarı diledi.

Kaynak: AA