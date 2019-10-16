Vali Recep Soytürk Üniversitede ders verdi

16.10.2019 12:43

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilerle bir araya gelerek ders işledi.



Üniversiteye gelişinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve fakülte yöneticilerince karşılanan Vali Recep Soytürk, derse girmeden önce dekanlık makamında yöneticilerimizle bir süre görüştü. Derslikte öğrencilerle bir araya gelen Vali Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra "Kamu Politikası" dersiyle ilgili bilgiler verdi.



Üniversite kampüslerinin öğrenci ihtiyaçlarına cevap verme noktasında çok önemli bir yerde olduğunu söyleyen Vali Soytürk, beslenme, barınma, sosyal ve fiziksel imkanlar konularında da Üniversite öğrencilerinin diğer üniversite öğrencilerine oranla daha şanslı olduklarının altını çizdi. - KİLİS

Kaynak: İHA