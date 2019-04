Vali Recep Soytürk'ün Polis Haftası Mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Recep Soytürk, Kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye'nin huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliği ile namusunu koruduğunu ifade ederek," Yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görevini her zaman fedakarca yapan Türk Polis Teşkilatı, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin her alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır" dedi.

Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü, "Suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için zaman mefhumu gözetmeksizin, zor koşullarda görev yapan Türk Polis Teşkilatında halkla ilişkilere önem veren hizmet politikaları benimsenmiş, vatandaş destekli ve halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamalar hız kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü içten dileklerimle kutluyor, Ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA