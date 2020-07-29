Vali Recep Soytürk'ün Kurban Bayramı mesajı
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Vali Recep Soytürk'ün Kurban Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Recep Soytürk'ün Kurban Bayramı mesajı
29.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:04

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, Milletimin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygular ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramını daha karşılamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Soytürk, "Ailelerin, komşu, dost ve akrabaların karşılıklı ziyaretlerle bir araya geldiği, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlanarak gözetildiği bu özel günler, hiç şüphesiz milletimizin hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yoğun olarak yaşadığı müstesna zamanlardır.Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugünde dünyadaki mazlumlara, savaş mağdurlarına kucak açarak, dünyaya insanlık örneği vermeye devam etmektedir. Yıllardır kan, acı ve gözyaşının eksik olmadığı komşu ülkelerdeki ve tüm dünyada ki insanlık dramının bayram vesilesiyle bir an önce son bulmasını, dünya da huzur ve barışın hakim olmasını diliyorum. Özellikle bayramın hüzne dönüştürülmemesi için yola çıkacak vatandaşlarımızın başta trafik kuralları olmak üzere, ziyaretlerde Korona virüs salgını ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle hatırlatarak, mübarek Kurban Bayramının Kilisli hemşerilerime, aziz Türk milletine ve bütün İslam Alemine barış, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diler, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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