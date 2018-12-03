Vali Recep Soytürk'ün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıkları olduğunu ifade ederek, "Bu aynı zamanda bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biridir.Bu bağlamda, engelli kardeşlerimizin maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, millet ve devlet olarak en temel görevimizdir.Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm toplumun ilgisini ve katkısını bekliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS