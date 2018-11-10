Vali Recep Soytürk'ün 10 Kasım Mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Söytürk, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde şükran ve saygıyla yad ettiklerini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancı olduğunu vurgulayan Vali Soytürk'ün mesajında, "Atatürk'ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için her zaman bilinçli olmak, içeride ve dışarıda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir. Bu doğrultuda, aziz milletimiz 15 Temmuz'da hainlere fırsat vermeyerek Ata'mızın mirası cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkmış, istikbali ve istiklalimizi korumuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca kazandığı zaferler ve bize kazandırdığı eserlerle değil aynı zamanda engin düşünceleriyle ortaya koyduğu fikirlerle başta milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ışık tutan bir liderdir. Bizler de Devlet ve Millet olarak onun 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak Ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça, bir milletin asla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" denildi. - KİLİS