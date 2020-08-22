Vali Recep Soytürk, düğün salonlarında Kovid-19 önlemlerini denetledi
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Vali Recep Soytürk, düğün salonlarında Kovid-19 önlemlerini denetledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonlarında alınan tedbirleri denetledi.

Vali Recep Soytürk, düğün salonlarında Kovid-19 önlemlerini denetledi
22.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:16

Kilis Valisi Recep Soytürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonlarında alınan tedbirleri denetledi.

Vali Soytürk, kentteki çeşitli düğün salonlarına giderek burada alınan Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi. İşletme sahiplerinden tedbirlere uymaları noktasında uyaran Soytürk, vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kullanımı konusuna özen göstermelerini istedi.

Kaynak: AA

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