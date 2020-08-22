Vali Recep Soytürk, düğün salonlarında Kovid-19 önlemlerini denetledi
Kilis Valisi Recep Soytürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonlarında alınan tedbirleri denetledi.
22.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:16
Kilis Valisi Recep Soytürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonlarında alınan tedbirleri denetledi.
Vali Soytürk, kentteki çeşitli düğün salonlarına giderek burada alınan Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi. İşletme sahiplerinden tedbirlere uymaları noktasında uyaran Soytürk, vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kullanımı konusuna özen göstermelerini istedi.
Kaynak: AA