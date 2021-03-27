Vali Polat, tekvandocu Talas'ı tebrik etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Turkish Open 2021'de 3. Olarak madalya kazanan Yerköy'lü tekvandocu Şevval Talas'ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Turkish Open 2021'de 3. Olarak madalya kazanan Yerköy'lü tekvandocu Şevval Talas'ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de Yerköy tekvando takımından Şevval Talas 3. oldu. Turkish Open 2021'de Yozgat'ı temsil eden Şevval Talas, bir birinden zorlu 4 müsabaka sonrasında hemşerilerini gururlandırdı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Turkish Open 2021'de 3. Olarak madalya kazanan Yerköy'lü tekvandocu Şevval Talas ile birlikte Yerköy Uğur Spor Kulübü Spor Öğretmeni Ahmet Gün, İl Temsilcisi Şevket Timuray ve Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak'ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Uğur Spor Kulübü Spor Öğretmeni Ahmet Gün, Bizleri makamında ağırlayıp, hediyelerini sunan Yozgat Valisi Ziya Polat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı