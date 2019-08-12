Vali Pekmez, kontrol noktasındaki polislerin bayramını kutladı

12.08.2019 14:04

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Emniyet Müdürü Metin Alper ve Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy yol kontrol noktasında görev yapan polis memurlarının bayramını kutladı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Alper ve İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy bayramda da görevlerine 7/24 esasına göre devam eden polisleri unutmadı. Adıyaman-Gölbaşı karayolu 10. kilometresinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret eden Vali Pekmez ve beraberindekiler burada görevlerini icra eden polis memurlarıyla tek tek bayramlaştı.

Polislerle bir süre sohbet eden Vali Pekmez, daha sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek vatandaşların da bayramını kutladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA