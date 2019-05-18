Vali Pekmez'in 19 Mayıs Mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Aykut Pekmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve yüce milletimizin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 100. yıldönümünü aziz milletimizle birlikte kutlamanın gururu, onuru ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Vali Aykut Pekmez, yayımladığı mesajında, "19 Mayıs 1919, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen, Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesini, bağımsız yaşama kararlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Samsun'da başlatılan bu bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Bu anlamlı gün, sadece yüce milletimizin değil, bütün mazlum milletlerin mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır.

Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın ana unsurudur. Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin gençlerine ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak milletimizin umut kaynağı gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA