Vali Pekmez, Gergerli depremzedeleri yalnız bırakmadı

07.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:26

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gerger ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Gerger'deki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Pekmez, Gerger ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerinde depremde hasar gören evleri inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve depremzedelerle bir süre görüştü.

Vali Aykut Pekmez, "Depremden etkilenen tüm köylerimize ilk andan itibaren çadır, battaniye, ısıtıcı ve temel gıda ihtiyaçları temin edilerek, devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için adeta seferber olduk." dedi.

Kaynak: AA