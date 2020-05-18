Vali Pekmez, 19 Mayısı kutladı
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Vali Pekmez, 19 Mayısı kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yaptığı açıklama ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Vali Pekmez, 19 Mayısı kutladı
18.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:49

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yaptığı açıklama ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve yüce milletin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 101. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Pekmez, "19 Mayıs 1919, aziz milletimizin tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, milletimiz ve ülkemiz için, gelecek adına atılan tarihi bir adımdır. 19 Mayıs 1919, aynı zamanda Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesini, bağımsız yaşama kararlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu anlamlı günün, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Şüphesiz, milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum. Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı devlet olarak aldığımız önlemler dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşasak da, inanıyoruz ki, bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız daha nice 19 Mayıslarda buluşacağız. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet ederek, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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