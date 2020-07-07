Vali Pehlivan: Şırnak'ta koronavirüs vakaları düşüşe geçti
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Vali Pehlivan: Şırnak'ta koronavirüs vakaları düşüşe geçti

Vali Pehlivan: Şırnak'ta koronavirüs vakaları düşüşe geçtiŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı sonrası kentte artan koronavirüs vakalarının, son günlerde alınan önlemlerin ardından düşüşe geçtiğini söyledi.

Vali Pehlivan: Şırnak'ta koronavirüs vakaları düşüşe geçti
07.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:49

Vali Pehlivan: Şırnak'ta koronavirüs vakaları düşüşe geçti

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı sonrası kentte artan koronavirüs vakalarının, son günlerde alınan önlemlerin ardından düşüşe geçtiğini söyledi.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesine yeni atanan Kaymakam Can Kazım Kuruca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçedeki temasları kapsamında üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçleriyle de bir araya gelen Vali Pehlivan, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde konuşan Vali Pehlivan, kent genelinde koronavirüse yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi. Esnafa maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına ve hijyene önem vermeleri için çağrıda bulunan Vali Pehlivan, Ramazan ayında artan koraonavirüs vakaları son günlerde düşüşe geçtiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Sağlık Bakanlığı'mız günlük verileri açıklıyor. Ama pik noktasının 3'te birinin altına indik. Günlük rakamlar değişkenlik arz ediyor. Ama şu anda çok şükür iyice azalmış durumdayız" dedi.CUDİ'YE YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

Cudi Dağı'nda yapılan yol çalışmalarına da değinen Vali Pehlivan, "Bu güvenlik yolu olmakla birlikte kültür ve inanç turizmi yoludur. Sefine bölgesi Şırnak için ayrı bir değer ifade ediyor. Bununla birlikte dünya tarihi için önemli bir nokta. Cudi ile ilgili çalışmalarımız başladı. Şu anda oraya öncelikle ivedi şekilde ulaşıma yönelik projeyi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde İçişleri Bakanı'mızın destekleri ve direktifleri doğrultusunda ilgili ekiplerimizle yürütüyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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