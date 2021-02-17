Vali Pehlivan, Şırnak'ın vaka sayısında nüfusa oranla en düşük il olduğunu söyledi

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre Şırnak'ın vaka sayısının nüfusa oranla en düşük il olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Sahada bizzat ben, Sağlık Müdürümüz ve ilgili kurum temsilcilerimiz, kolluk birimlerimiz, ilçelerde de kaymakamlarımız çarşı çarşı gezmek, ev ziyaretleri...

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Şırnak'ın vaka sayısının nüfusa oranla en düşük il olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Sahada bizzat ben, Sağlık Müdürümüz ve ilgili kurum temsilcilerimiz, kolluk birimlerimiz, ilçelerde de kaymakamlarımız çarşı çarşı gezmek, ev ziyaretleri yapmak suretiyle denetimleri çok sıkı tutmaya çalıştık." dedi.

Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ile Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında sıkı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında belediye, kolluk birimleri, sağlık çalışanları ve kamu kurum kuruşlarıyla çalışmalara katıldıklarını belirten Pehlivan, Türkiye'nin en işlek kapılarından biri olan ve günde yaklaşık 2 bin aracın geçtiği Habur Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanelerinin ardından araçların temassız geçişiyle virüsün yayılmasını engellemeyi başardıklarını kaydetti.

Askeri birlik sayısının fazla olduğu kentte izin dönüşlerinde karantina sürecini uyguladıklarını dile getiren Pehlivan, "Bu süreçte filyasyon ekipleri çok aktif görev yaptı. 100'e yakın filyasyon ekibi sahada yer aldı. Sahada bizzat ben, Sağlık Müdürümüz ve ilgili kurum temsilcilerimiz, kolluk birimlerimiz, ilçelerde de kaymakamlarımız çarşı çarşı gezmek, ev ziyaretleri yapmak suretiyle denetimleri çok sıkı tutmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu kısıtlamalarında da ekiplerin sürekli sahada olduğunu bildiren Pehlivan, sosyal destek gruplarında 3 bini aşkın kamu görevlisi ve kamu yararına çalışan derneğin yer aldığını kaydetti.

"Her gün sahadayız"

Pehlivan, dönem içinde vaka sayıları artınca filyasyon ekiplerini mahallere göndererek yakın takiplere başlandığını anlatarak, "Sokak ve mahalle karantinaları uygulandı. Bu sayede rakamları belli bir seviyede tuttuk." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının verilerinin açıklanmasının ardından toplantı yaptıklarını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"'Bundan sonra sorumluluk daha da büyük.' dedik. Çünkü epeyce rakamlar düştü. Kesinlikle tekrar yükselmemesi için daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini belirttik. Daha fazla denetim yapmak ve vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmemiz, yönlendirmemiz, tedbirlerle ilgili hatırlatmalarda bulunmamız gerekir. Her gün sahadayız. Açıklanan verilerden arkadaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Bu yoğun çalışmayı ortaya koyan özellikle sağlık çalışanlarımıza, kolluk birimlerimize, ilgili kurum ve kuruluş personeline teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki haftalarda da vakaların daha da aşağı seviyelere düştüğünü görmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan