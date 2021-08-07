Vali Pehlivan, Şırnak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, hastane bünyesinde bulunan hizmet birimlerini gezerek İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Tedavi gören hasta ve yakınlarıyla görüşen Pehlivan, hastalara acil şifa diledi, durumları ile ilgili doktorlarla görüştü.

Pehlivan, sağlık çalışanlarına salgın döneminde fedakarca yaptıkları hizmetlerden dolayı milletçe müteşekkir olduklarını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 esasına göre kesintisiz devam eden hizmet alanı olduğunu belirten Pehlivan, "Şifa kapısı hastanelerimizde gerek tertip düzen, gerek iş ve işlemlerin zamanında, etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve gerekse vatandaşlarımıza devletimizin şefkat yüzünün samimiyetle gösterilmesi hususundaki hassasiyetin bütün çalışanlar tarafından daim kılınması hayati öneme haiz olmuştur." ifadesini kullandı.

Pehlivan, hastane yönetimi ve sağlık personeline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük