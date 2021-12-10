Vali Pehlivan, Şırnak'a gelen gençlerle bir araya geldi - Haberler
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Vali Pehlivan, Şırnak'a gelen gençlerle bir araya geldi

Vali Pehlivan, Şırnak'a gelen gençlerle bir araya geldi
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yeditepe'den Cudi'ye projesi kapsamında İstanbul'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yeditepe'den Cudi'ye projesi kapsamında İstanbul'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, kente gelen gençlerle bir araya gelerek il hakkında bilgi verdi.

Gençlerle sohbet eden Pehlivan, "Bu güzel projelerle ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaşıyor hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiriyorsunuz. Bu bağlamda siz değerli gençlerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Kentte, gençleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu dile getiren Pehlivan, gençlerin gönül elçisi olacağını belirtti.

Gençler de ziyaret ve etkinlikler hakkında Pehlivan'a bilgi vererek, Şırnak'ı yakından tanıdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.???????

Vali Pehlivan, Şırnak'a gelen gençlerle bir araya geldi

Vali Pehlivan, Şırnak'a gelen gençlerle bir araya geldi

Vali Pehlivan, Şırnak'a gelen gençlerle bir araya geldi

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