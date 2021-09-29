VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK - Haberler
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VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler ile yemekte bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan; 'Çok şükür Şırnak ili olarak üniversite öğrencimizi barındırma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok'Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

ŞIRNAK (DHA) - Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler ile yemekte bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ; 'Çok şükür Şırnak ili olarak üniversite öğrencimizi barındırma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin, Erkan ve Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile birlikte Üniversite yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Cezeri Yurdunda kalan öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Vali Pehlivan, öğrenciler ile beraber yemek sırasına girdi. Yemeğini alan Pehlivan, öğrencilerle yemek yiyerek onlarla sohbet etti. Sorunlarını dinledi.

Şırnak'ta öğrencilerin barınma sorunu olmadığını belirten Pehlivan; 'İlimize değişik vilayetlerimizden gelen kardeşlerimiz burada eğitim, öğretim alıyorlar. Şırnak Üniversitemizin çatısı altında, fakültelerimizde, meslek yüksek okullarımızda. Öğrencilerimiz bu bağlamda gelip kayıtlarını yaptılar. Üniversitemize bu sene olan ilgi arttı. Bundan dolayı seviniyoruz. Yurtlarımıza olan talepte arttı. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Erkek yurdumuzda bütün öğrencilerimizi barındıracak kapasite var. Kız yurdumuza artan talepleri karşılamak üzere valilik olarak okullar bölgesinde Milli Eğitime ait olan bir yurdu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne tahsis ettik. Şuanda son düzenlemeler yapılıyor. 1-2 gün içerinde tamamlanacak. Yedek konumundaki öğrencilerle görüşmeler yapıldı. O öğrencilerimizde orada barınacak. Dolayısıyla çok şükür Şırnak ili olarak üniversite öğrencimizi barındırma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok dedi.

3 bin 299 öğrencinin okuduğu Şırnak Üniversitesi'nde KYK'na ait 572 kişilik erkek yurdu, kız öğrenciler için 448 kişilik yurdu bulunuyor. Ayrıca yedek kalan kız öğrencileri için ise Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir bina Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsis edildi. Bir hafta içinde faaliyette girecek olan yurtta 300 kız öğrenci kalabilecek.

VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK

VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK

VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK

VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK
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Haber: VALİ PEHLİVAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA KONUSUNDA SIKINTISI YOK - Haberler
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