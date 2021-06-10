Vali Pehlivan: KPSS'ye Girecek Kardeşlerimize Şimdiden Başarılar Diliyorum
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Vali Pehlivan: KPSS'ye Girecek Kardeşlerimize Şimdiden Başarılar Diliyorum

Vali Pehlivan: KPSS'ye Girecek Kardeşlerimize Şimdiden Başarılar Diliyorum
Habermetre - Haberler | Toplum

Şırnak İlimizde ikamet etmekte olup KPSS'ye girecek 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sınav giriş ücreti, İl Merkezinde Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçelerimizde ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanacaktır.

Şırnak İlimizde ikamet etmekte olup KPSS'ye girecek 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sınav giriş ücreti, İl Merkezinde Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçelerimizde ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanacaktır. Sınava girecek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Kaynak: Habermetre

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Vali Pehlivan: KPSS'ye Girecek Kardeşlerimize Şimdiden Başarılar Diliyorum - Haberler
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