Vali Pehlivan: KPSS'ye Girecek Kardeşlerimize Şimdiden Başarılar Diliyorum

Şırnak İlimizde ikamet etmekte olup KPSS'ye girecek 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sınav giriş ücreti, İl Merkezinde Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçelerimizde ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanacaktır.