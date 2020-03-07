Vali Pehlivan, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalyalarını verdi
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Vali Pehlivan, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalyalarını verdi

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Cizre ilçesinde tören düzenlendi.

07.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:48
Vali Pehlivan, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalyalarını verdi

Barış Harekatına katılan gaziler için ilçesinde tören düzenlendi.

konferans salonunda düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen gazilik madalyalarını verdi.

Törende, gazi ve gazi yakınlarının duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

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