Vali Pehlivan, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalyalarını verdi

07.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:48

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Cizre ilçesinde tören düzenlendi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen gazilik madalyalarını verdi.

Törende, gazi ve gazi yakınlarının duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA