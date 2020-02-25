Vali Pehlivan, "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı
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Vali Pehlivan, "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

25.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:36
Vali Pehlivan,

Valisi Ali , Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Vali Pehlivan, Şırnak Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çalışmaları ve hayatı hakkında bilgi verdi.

Pehlivan, "Kendinize hayatınıza yön verecek kararlar ve hedefler koymanız gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için bıkmadan usanmadan mücadele etmelisiniz ki başarıya ulaşabilesiniz." dedi.

Daha sonra etkinlikte, Vali Pehlivan çocukların sorularını yanıtladı.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ,Gençlik ve İl Müdürü Beytullah Birlik ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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