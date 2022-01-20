Vali Pehlivan, kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, kar yağışına karşı alınan tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiğini kaydeden Pehlivan, İl Özel İdaresi sorumluluğundaki karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini, geç saatlerinde bile sahada çalıştıklarını söyledi.

İl genelinde 70'in üzerinde iş makinası ve 200'den fazla personel karla mücadeleyi sürdürdüğünü kaydeden Pehlivan, "Bunun yanında sağlık, jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerimiz de teyakkuzda, çalışmalarını devam ettiriyor. Afet Acil Durum Merkezimiz ve 112 Acil Çağrı Merkezimiz de 24 saat esaslı çalışıyor." dedi.

Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının devam edeceğini ve Şırnaklı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar acil bir durum olmadıkça evlerinden, bulundukları yerden ayrılmasınlar. Her ne kadar güzergahlar açık tutulmaya çalışılıyorsa da yine aynı şekilde araç konusunda da hassasiyet bekliyoruz. Acil durumlar oluştuğunda 112'ye çağrı bıraktıkları zaman ekiplerimiz neredeyse anında oraya ulaşma gayreti içerisinde oluyorlar."

Kar yağışından dolayı bazı noktalarda kazaların ve olumsuzlukların olduğunu belirten Pehlivan, herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.

Sahada çalışan ekiplere teşekkür eden Pehlivan, "Allah bütün ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu yoğun kar yağışının yaşandığı süreci vatandaşlarımızın da göstereceği anlayış ve hassasiyetle geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.