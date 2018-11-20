Vali Pehlivan, Göçmenlerle Bir Araya Geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda göçmenlerle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Vali Pehlivan, "Değişik ülkelerden, farklı coğrafyalardan çeşitli gerekçelerle ayrılmak durumunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlere kapılarını açtı ve şu anda ülkemizde bulunuyorsunuz. Ulusal ve uluslarası hukuk açışından farklı statüleriniz var. Hepinizin münhasıran dramatik hikayeleri olduğu da aşikar. Şayet bulunduğunuz yerlerde mutlu olsaydınız elbette ki terk etmezdiniz. Bizim bir atasözümüz var 'Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de ah vatanım demiş'. İnsanın doğduğu, büyüdüğü, nefes aldığı, yediği, içtiği, yaşadığı vatanı vazgeçilmezdir." dedi.

Dünyada bir göç olgusunun var olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Milyonlarca insan başta savaşlar ve ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli nedenle yaşadığı vatanını maalesef terk etmek zorunda kalıyor.

Sizler de artık devletimizi tanıdınız. Devletimizin ve milletimizin geçmişten bu yana temsil ettiği bir misyonu var; öyle ki hem kendi vatandaşlarını hem de ülkemize çeşitli nedenlerle sığınan göçmenleri huzur ve esenlik içerisinde yaşatmaya çalışıyor. Bizim inancımızda Ensar ve Muhacir kıssasıyla ifade edilen bir anlayış var. Sizler bizim misafirimizsiniz.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar marifetiyle ilk günden itibaren tarihi sorumluluğa uygun bir anlayışla gerek oluşturulan kamp merkezlerinde gerekse illerde sağlanan evlerde barındırmak suretiyle yaşamımızı idame ettirebilmeniz, sağlık, ekonomik ve eğitim alanlarında sıkıntı yaşamamanız için birçok imkanlar sağlandı ve sağlanmaya da devam ediliyor. Sizlerin iş ve işlemlerinizin etkin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İllerimizde de İl Göç İdaresi Müdürlükleri bulunuyor.

Bizler de devletimiz tarafından sağlanan imkanları yerelde İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla birleştirip sizlere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Tüm imkanlarını seferber eden ve dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundaki ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde güvendesiniz. Ülkemizde ve İlimiz özelinde günlük yaşamınızı daha kolay kılmak ve bir takım sorun veya zorluklarla karşılaşmamak için kurallara riayet etmeniz de önem arz ediyor.

Birçoğunuz Türkçeyi konuşuyor, aranızda Üniversitemizde okuyan öğrenciler de var. Sizlerin aranızda bir aile ortamı sağlamanız ilimizdeki huzur ve esenliğe de katlı sunuyor. Hem kendi aranızda hem de ilimizde yaşayan vatandaşlarımız ile ilişkilerinizde uyumlu olmanızdan ötürü memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçler ulusal ve uluslararası gelişmelere göre şekillenecektir. Hakkınızda her şeyin hayırlısını diliyorum. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bugüne kadar olduğu gibi sizlerin bütün konularıyla ilgilenmeye devam edecektir.' dedi.

Vali Pehlivan, program vesilesiyle Göçmelerin sorun ve taleplerini dinledi. Suriye uyruklu bir öğrencinin herkesi duygulandıran 'Türkiye' adlı şiiri okumasının ardından program sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ve kurum personeli de iştirak etti. - BAYBURT