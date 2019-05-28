Vali Pehlivan, gençlerle sahurda buluştu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın "Gençlik Sahurda Buluşuyor" organizasyonunda gençlerle birlikte sahur yaptı.

Taşhan'da düzenlenen etkinliğe Vali Pehlivan'ın yanı sıra TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, TÜGVA Bayburt Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fatih Yumak, TÜGVA Bayburt İl Temsilcisi Abdulselam Doğan, vakıf yöneticileri, üniversite öğrencileri ve Bayburtlu gençler katıldı.

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Vali Pehlivan çeşitli konularda tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle bir arada olmanın kendilerini gururlandırdığını ve heyecanlandırdığını ifade ederek Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Pehlivan, "Gençlik; şanlı tarihimizden aldığımız gücü ifade etmesi dolayısıyla hem dünümüz hem bugünümüz hem de her daim yeşeren umutlarla baktığımız geleceğimiz demek. Gençlik bence sadece yaşla tanımlanabilecek bir olgu değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza baktığımızda hem yaptıklarıyla hem de hedefledikleriyle herkesten daha çok koşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gençlik, ilk günkü heyecanı sonuna kadar taşımak, birinci günkü heyecanını, enerjisini bininci, on bininci gün de muhafaza ederek çalışmayı, çabayı ve üretken olmayı gerektirir." dedi.

Vali Pehlivan, devlet, millet ve toplum olarak köklü bir mirasın temsilcileri olduklarına işaret ederek, "Ağaçlar kökleriyle yaşar, gövdeleriyle büyür, dalları ve budaklarıyla dünden bugüne, bugünden yarınlara hedefleri doğrultusunda uzanır. Tarihte medeniyet kurmayı başarmış Türk Milletinin, özellikle İslamiyet ile tanıştıktan sonra dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu mirasa sahip çıkmak ve daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için sorumluluklarımızın farkında olmalı ve bunun gereğini çok çalışarak yerine getirmeliyiz. Özetle ifade etmek gerekirse; bilen, inanan ve uygulayan bir gençlik, geçmişi ve değerleriyle gururlu ve de şuurlu bir gençliktir bizi geleceğe umutla bakmamızı sağlayan. Elbette ki bütün çağların olduğu gibi bu çağın da yetiştirdiği nesiller var. Gençlerimiz gelişim süreçleri içerisinde bir takım risklerle karşı karşıyalar. Çağın getirdiklerinin, bilimin, teknolojinin dünyaya sağladığı iyilikler ve avantajlar yanında sebep olduğu olumsuzluklar da var. Bunların üstesinden gelmek bizim elimizde. Ye'se kapılmayacağız. Bu risklerle karşı karşıya olduğumuz durumlarda sevgili Peygamberimizin dönemini ve o dönemde mücadele ettiği zorlukları hatırlayacağız. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı ve nihayet 15 Temmuz'u hatırlayacağız. Oralardaki ruh, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi hatıraları bizleri ayakta tutuyor ve inşallah diri tutmaya da devam edecek." şeklinde konuştu.

Gençlerle gurur duyduğunu kaydederek sözlerine devam eden Vali Pehlivan, "Burada bulunan gençlerimizle, Bayburtlu gençlerimizle gurur duyuyorum. Bayburt bir huzur kenti bu huzurun sağlanmasında inancından, tarihinden ve geleneklerinden güç alan siz değerli gençlerimizin de büyük katkıları var. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Güzel ülkemizin güçlü geleceğini inşallah millet ve devlet olarak hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir; bilgilerimiz kağıt üzerinde kalmamalı. Sloganlarda, sözlerde, satırlarda kalmamalı. Uygulamalıyız. Bunu bir bütünlük ve birliktelik içerisinde yapmalıyız ve başarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Pehlivan organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunanlar ile katılımcılara teşekkür ederek yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise TÜGVA olarak beş yılı geride bıraktıklarını ve Türkiye'nin 81 ilinde temsilciliklerinin bulunduğunu ifade etti. TÜGVA'nın lise kademesinden kadın kollarına varana dek geniş bir teşkilatlanma yapısı ile çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Eminoğlu, "Burada gençliğe gerçekten çok önemli rol düşüyor. 'Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil. İnanmış, imanlı gençleridir.' İnşallah bizlerde bu gençliği oluşturabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Cumhurbaşkanımız ilerleyen yaşına rağmen gece gündüz demeden bu ülke için, bu vatan için hatta bu ümmet için bu mücadeleyi fazlasıyla yerine getiriyor. Bizlerde gençler olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerinin altını en iyi şekilde doldurabilmek için hizmet edebilme imkanlarını oluşturup bundan geri kalmamamız gerekir." diye konuştu.

Organizasyon sahur yemeğinin ardından katılımcılara teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA