Vali Pehlivan'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Bayburtlu şehitlerden Oktay Altıntaş ile Fatih Kostik'in kent merkezinde ikamet eden ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerin emaneti olan yakınlarının her zaman yanında olduklarını belirten Pehlivan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Vali Pehlivana ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu ve İl Müftü Yardımcısı Abdurrahman Tercan da eşlik etti.