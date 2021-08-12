VALİ PEHLİVAN, "DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ" KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN GENÇLERLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ, İZLENİMLERİNİ DİNLEDİ
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VALİ PEHLİVAN, "DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ" KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN GENÇLERLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ, İZLENİMLERİNİ DİNLEDİ

VALİ PEHLİVAN, 'DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ' KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN GENÇLERLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ, İZLENİMLERİNİ DİNLEDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında 20 farklı İlden Şırnak İlimize misafir olan proje gönüllüsü 39 gencimizle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi, gençlerin İlimiz hakkındaki izlenimlerini dinledi ve...

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında 20 farklı İlden Şırnak İlimize misafir olan proje gönüllüsü 39 gencimizle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi, gençlerin İlimiz hakkındaki izlenimlerini dinledi ve gelen soruları cevapladı.

Vali Pehlivan, İl Gençlik Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen programda gençlerimize İlimizin genel durumu, sosyo ekonomik gelişim süreci, yatırımlar, proje ve faaliyetler ile gençlik ve spor hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı. İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin her alanda daha da kalkınması ve gelişmesi konusunda hedef belirleyen, hedefine ulaşmak için özgüvenle çalışan, çabalayan, okuyan, araştıran, ilgi ve bilgi alanına göre kendini en iyi şekilde yetiştiren gençlerimizin çok önemli katkıları olacağına inandığını dile getiren Vali Pehlivan, gençlere çok güvendiğini belirtti. Proje gönüllüleri olarak gençlerimizin ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaştıklarını hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdiklerini söyledi, gençleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Proje gönüllüleri de söz alarak pek çok ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu sayede Şırnak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme imkanı bulduklarını belirttiler; kentin misafirperver insanlarıyla tanıştıklarını, sıcakkanlılıkla karşılandıklarını, bütün Şırnak'ın gösterdiği misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Heybelerini özel anılarla, güzel duygularla doldurarak Şırnak'tan ayrılacaklarını belirten gençlerimiz Vali Pehlivan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Söyleşi programı yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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VALİ PEHLİVAN, "DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ" KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN GENÇLERLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ, İZLENİMLERİNİ DİNLEDİ - Haberler
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