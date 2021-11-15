VALİ PEHLİVAN, CUDİ DAĞI GÜVENLİK TARİH KÜLTÜR DOĞA TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN MİLLİ PARK ÇALIŞMALARI SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan; Cudi Dağı'nın Milli Park ilan edilmesi süreci hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cudi Dağı zirvesinde, Sefine Bölgesinde basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan;

Cudi Dağı'nın doğal zenginliği boyutuyla da ele alınıp milli park, tabiat parkı olarak değerlendirilmesi konusunu gündeme gelmesi ve bu süreçle ilgili çalışmalar, bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde devam ederken bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var. Bir yandan güvenlik ile ilgili çalışmalar daha iyi noktalara taşınırken bir yandan da buranın öncelikle Şırnaklı hemşerilerimize, bölgemizdeki, ülkemizdeki vatandaşlarımıza burayı merak eden insanlara açılması ve nihayetinde ulusal ve uluslararası bir boyut kazanması yönünde adım adım ilerliyoruz. Burada bulunup sizlerle bu söyleşiyi yapmak bizler için çok önemli, mutluluk ve gurur verici bir durum. Bir tarafımız Şırnak, bir tarafımız Silopi. Tam orta noktada, böyle tarihi dokusu, derinliği olan bir noktada, güvenliğin sağlanmış olması ve artık etkinliklerden, faaliyetlerden bahsediyor olmamız; şu an kontrollü olsa da vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanması anlamına geliyor.

Ben bu vesile ile bu projeleri hayata geçirmemizde büyük destekleri ve himayeleri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve İlimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bu projeleri destekleyen ve kendileri de pek çok defa bizzat da gelmek suretiyle bu çalışmaları takip eden Sayın İçişleri Bakanımıza ve bütün İçişleri Bakanlığı birimlerimize, İller İdaresi Genel Müdürlüğümüze ve ilgili birimlere yine şahsım ve İlimiz adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu özlemi sürekli dile getiren, 'Biz Cudi'ye, Sefine'ye çıkmak istiyoruz, orada hatıralarımız var. Bizleri oraya götürün, gidelim. ' diyerek bu anlamda hem hatırlatıcı olan hem bizleri sürekli teşvik eden Şırnaklı hemşehrilerimize de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hem İlimizden hem Cudi'den bu güzel haberler artarak devam edecektir. Artık, etkinliklerimizin adını 'Cudi' koyabiliyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasıydı. Buraya festivalde de sembolik olarak küçük bir kort getirmiştik. Şimdi Uluslararası Tenis Turnuvasını planlıyoruz. Dolayısıyla burada atılan adımın kültürel sahada, tarih sahasında, doğa, spor ve benzeri birçok alanda yansımaları olacaktır. Tıpkı Kato'nun eteğinde Rafting Şampiyonası, Namaz Dağı'nda Yamaç Paraşütü Şampiyonası yaptığımız gibi, yine geçtiğimiz yaz aylarında Şırnak Merkezden Uludere, Beytüşşebap'a doğru Bisiklet festivali yaptığımız gibi. Bu ve benzeri organizasyonlar, faaliyetler, çalışmalar inşallah artarak devam edecektir.

Geçtiğimiz sene ekim ayında(2020 yılı) Sayın Cumhurbaşkanımız İlimize teşrif etmişlerdi. İlimiz ile ilgili konuları dosyalar halinde arz etme imkanımız oldu. Oradaki başlıklarımızdan biri de buradaki güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Cudi'nin Milli Park ilan edilmesi talebiydi. Devamında da Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın İlimize ziyaretleri oldu. Sayın Bakanımızla da konuyu paylaştık ve sağolsunlar gerekli çalışmaların başlattılar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Şırnak İl Müdürlüğü marifetiyle bu konuda Valiliğimizle koordinasyon içinde bir çalışma başladı. Şu anda dosyası hazırlanıyor. Yine iki ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüzü de buraya getirdik. Alanın tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili ön keşif yaptık. Şırnak Belediye Başkanımız ile birlikte biz de nezaret ettik. Bugün de ekiplerimiz bizimle beraber geldiler, nihai tespitlerini yaptılar. Dosyası hazırlanacak ama bu tespitler ışığında Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce tabiat parkı, devamında da milli park şeklinde, aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz.

Cudi'nin biyolojik çeşitliliği çok fazla, bitki çeşitliliği, hayvan türlerindeki çeşitlilik çok fazladır. 50 civarında sadece endemik türde bitki var. Bunların iki tanesi de latince isimleri olmakla birlikte Cudi adı ile isimlendirilmiş(Prospero cudidaghense, Spiraea cudidaghense), Cudi'de tespit edilen endemik bitkilerdir. Hayvan türleri içerisinde son 50 yıldır nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı (Panthera pardus) geçtiğimiz sene burada görüntülendi. yaban keçisi, boz ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, çakal, tilki, oklu kirpi, akbaba, kartal, şahin, kınalı keklik gibi 100'lerce tür yine burada yaşıyor. Biliyorsunuz geçen sene ceylanları Cudi'ye salmıştık. Onlar çoğalmaya başladılar. Bu da Cudi'ye adapte olduklarını gösteriyor. Nitekim bunu gördüğümüz için bu sene de 40-50 ceylan saldık, sayı toplamda yüzün üzerine çıktı. Bir yandan da Doğa Koruma ve Milli Parklar kurumumuz aracılığıyla da hem mevcut türlerin korunması hem de bu şekilde zenginleştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu zenginlik de bizim Milli Park'tan, Tabiat Parkından bahsedebilmemize vesile oluyor. İnşallah Tabiat Parkı olarak ilan edildiğinde burada güvenlik maksatlı yaptığımız yolların yanında etkinlik alanı, kamp alanları, günübirlik ziyaret alanları, vahşi yaşamı kuşları gözlemleme gibi, gözlem alanları, foto safari gibi, trekking gibi alanların ileride yapılmasını şimdiden heyecanla planlıyoruz. " dedi.

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