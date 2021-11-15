VALİ PEHLİVAN, CUDİ DAĞI GÜVENLİK TARİH KÜLTÜR DOĞA VE TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ; Cudi Dağı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cudi Dağı Sefine Bölgesinde basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan;

Şu anda arkeolojik kazının ön çalışması mahiyetinde olan yüzey araştırması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülüyor. Şu an bulunduğumuz yer olan Sefineden çok bahsettik, bununla birlikte Cudi'nin gerek kuzey gerek güney yamaçları çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyor. Bu uygarlıkların izlerinin tespitiyle ilgili taşlarda kabartmalar var, oyma yapılar, yürüme yolları var. Burada yaşayan medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarmak üzere yüzey araştırmaları yapılıyor. Yüzey araştırmasının neticesine göre arkeolojik çalışma tavsiye edilen noktalarda da girişimlerimiz olacak. Bununla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde görüşmeler yapıyoruz. Bakanlık da yüzey araştırmasının bitirilip raporlanmasını bekliyorlar. Hocalarımız burada çalışıyor. Mevsim açısından yaz ayları uygun olduğu için geçtiğimiz yaz aylarında bu çalışmalar belli bir noktaya geldi. Bunun neticesine göre de arkeolojik çalışma boyutuna bakılacak.

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