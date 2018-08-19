Vali Pehlivan Çoruh Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, çalışmalarının eğitim sezonu öncesi tamamlanması talimatını verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Hüseyin Küçük, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan ve diğer ilgililer eşlik etti. - BAYBURT