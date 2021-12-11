Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında verdiği destekler ile hayata geçirilen, Ensar Vakfı'nın uygulayıcı olduğu Gençler Tenis Kortu projesi ile Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesinde inşa edilen tenis kortunun açılışını gerçekleştirdi.

Tenis kortunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Pehlivan, kortun hayırlı olmasını diledi.

Gençlerle tenis oynayan Pehlivan, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Pehlivan, kenti AXA Sigorta Efeler Liginde temsil eden Allpower Akü Cizre Belediyespor'un antrenman ve lig maçlarını oynayacağı Spor Salonunun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kampüs sahası içinde yer alan spor salonu inceleyen Pehlivan, devam eden çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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