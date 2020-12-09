Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
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Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

09.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:18
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ve İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan ile Küçük Sanayi Sitesinde esnafı ziyaret etti.

Sanayi Sitesinde içme suyu ile kanalizasyon hattı, atık su toplama merkezi gibi alt yapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Pehlivan, yapılacak parke taşı döşeme, peyzaj, çevre düzenlemesi çalışmaları ile sanayi sitesinin daha modern görünüme kavuşacağını belirtti.

Pandemi şartlarında maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanın hayati öneme sahip olduğunu aktaran Pehlivan, tedbirlere uydukları için esnafa teşekkür etti.

Dağ Kapı Mahallesinde bulunan Nuh Peygamber Türbesini ziyaret eden Pehlivan, tarihi Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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