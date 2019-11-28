Vali Pehlivan, Cizre'de

28.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:36

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Katran Köyü Ortaokulu ve Cizre Gençlik Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Katran Köyü Ortaokulunda Kaymakam Davut Sinanoğlu ile öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye eden Pehlivan, okul idaresi, öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ve koordinasyonunda verimli bir eğitim öğretim sezonu gerçekleştirmek amacında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA