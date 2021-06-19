Vali Özkan, Yazlık Yaylasını Ziyaret Etti, Vatandaşlarla Görüştü

Vali Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Hadim İlçesi Çiftepınar Mahallesine bağlı Yazlık Yaylasında vatandaşlarla bir araya geldiler.

Vali Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Hadim İlçesi Çiftepınar Mahallesine bağlı Yazlık Yaylasında vatandaşlarla bir araya geldiler. Vali Özkan ve Milletvekili Sorgun, yaylada bulunan vatandaşlar ile bir süre görüşüp sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Habermetre