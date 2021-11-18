Vali Özkan ve Savunma Sanayi Başkanı Demir, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisleri'nde İncelemelerde Bulundu

KONYA (Habermetre) - Vali Vahdettin Özkan, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE ve STM gibi ana sanayi ve tedarikçi firmaların temsilcileri aynı zamanda sektörün paydaşları, sanayiciler ve İl protokolü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisleri'nde bir araya geldi.

Vali Özkan, Savunma Sanayi Başkanı Demir ve beraberindeki heyet; Savunma, Uzay ve Havacılık Sektörleri başta olmak üzere, yürüttüğü çalışmalarla yüksek teknoloji faaliyetlerine öncülük edecek Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A. Ş. (AKSS) Tesisleri'ni gezerek incelemelerde bulundular.

Burada bir konuşma yapan Vali Özkan; "Bu buluşmanın ilimiz açısından bir tür katma değer sağlanması, İlimizin huzuru, refahı ve kurum kültürü yönünden önemli bir değerdir. İlimizin savunma sanayi alanındaki faaliyet ve projeleri ile insanlarımızın yaşam kalitesinin artmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücümüzün artırılması yönünde de bir bileşen olarak addediyoruz. " dedi.

Savunma sanayisinde nitelikli iş gücünün temini, etkin teknolojinin denetimi ile sektörün bileşenleri arasında iletişim, etkileşim ve koordinasyonun sağlanması için bu organizasyonun önemine değinen Vali Özkan; Kurum misyonunun tahakkuk etmesi ve nitelikli icraatların gerçekleştirilmesi yönünde atılan bu adımlar İlimizi teknoloji ve savunma alanlarında üst seviyeye taşıyacaktır. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımıza ve Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. " şeklinde konuştu.

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