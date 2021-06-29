Vali Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, Şehidimiz Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, 11. 06. 2021 günü Şehit olan Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.