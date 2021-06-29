Vali Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, Şehidimiz Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın Ailesini Ziyaret Etti
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Vali Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, Şehidimiz Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, Şehidimiz Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın Ailesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, 11. 06. 2021 günü Şehit olan Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, 11. 06. 2021 günü Şehit olan Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Özkan, şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek "sizler bize şehidimizin emanetisiniz bizler, her zaman şehit ailelerimizin emrindeyiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, Şehidimiz Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın'ın Ailesini Ziyaret Etti - Haberler
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