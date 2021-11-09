Vali Özkan, Meram İlçemizde Depremden Etkilenen Mahallelerimizde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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Vali Özkan, Meram İlçemizde Depremden Etkilenen Mahallelerimizde İncelemelerde Bulundu

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Vali Özkan, Meram İlçemizde Depremden Etkilenen Mahallelerimizde İncelemelerde Bulundu

Vali Vahdettin Özkan İlimizde meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Koordinasyon kurulunun çalışmalarını yakından takip ederek, deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan İlimizde meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Koordinasyon kurulunun çalışmalarını yakından takip ederek, deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Afet Koordinasyon kurulundaki planlama ve sevkiyattan sonra depremi daha şiddetli hisseden mahallerimizde yapılan hasar tespit çalışmalarını yerinde takip ederek, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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