Vali Vahdettin Özkan, "Narkotik Eğitim Tırı"nı inceledi
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Vali Vahdettin Özkan, "Narkotik Eğitim Tırı"nı inceledi

Vali Vahdettin Özkan, 'Narkotik Eğitim Tırı'nı inceledi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde "En İyi Narkotik Polisi Anne" sloganıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan "Narkotik Eğitim Tırı"nda incelemelerde bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde "En İyi Narkotik Polisi Anne" sloganıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan "Narkotik Eğitim Tırı"nda incelemelerde bulundu.

Kılıçarslan Meydan'ında madde ve bağımlılık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine başlanan Narkotik Eğitim Tırını yerinde inceleyen Vali Vahdettin Özkan, "Günümüzde zararlı maddeler, çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük toplumsal riski oluşturmaktadır. Ulusal ve İl düzeyinde Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımız var. Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımızda, Emniyet teşkilatımız başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları Valiliğimizin koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Hem madde arzının ve talebinin azaltılması, hem de bu kötü alışkanlığa maruz kalmış kişilerin ve ailelerin rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetler eşgüdüm halinde icra edilmektedir." dedi.

En iyi narkotik polisi anne

Zararlı maddelerle mücadele konusunda ebeveynlere büyük görevler düştüğüne değinen Vali Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim talebimiz, anne ve babaların bu noktada müteyakkız olması. Özellikle en önemli ve en riskli halk sağlığı sorunu olan bu zararlı maddelere karşı toplumun muhafaza edilmesi için aile fertlerinin kendisini vazifedar olarak hissetmesi önem arz ediyor. Bu konuda özellikle annelere, yüksek hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız Narkotik Eğitim Tırında zararlı maddelerle mücadele konularında eğitimler görmektedir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızı, gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireyleri yetiştirme hedefimize odaklanmış olacağız. En İyi Narkotik Polisi Anne temasıyla bütün anneler ile beraber koordineli bir şekilde çocuklarımıza yardımcı olacağız."??????????????

Vali Vahdettin Özkan, 'Narkotik Eğitim Tırı'nı inceledi
Vali Vahdettin Özkan, 'Narkotik Eğitim Tırı'nı inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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