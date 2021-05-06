Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı
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Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı

Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilçe kaymakamları ile tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilçe kaymakamları ile tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Özkan, ilçe kaymakamları ile korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede, tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgiler alan Vali Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgesi gereği Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Vali Özkan; tam kapanma döneminde, 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri açık olacak pazar yerlerinde yoğunluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde kaymakamlara talimatlar verdi.

Toplantıda ayrıca; aşılama çalışmaları, zincir marketlerde alınacak önlemler, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları, engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin hak sahiplerine ikametlerine teslim edilmesi konusunda koordinasyonun sağlanması, bayram döneminde alınacak trafik tedbirleri, spor müsabakalarında pandemiye yönelik alınan önlemler ve tarımsal sulama konuları görüşüldü.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KONYA

Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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