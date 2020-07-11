Vali Özkan'dan Covid-19 uyarısı Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlara Korona Virüs salgınının devam ettiğini belirterek duyarlılık çağrısında bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlara Korona Virüs salgınının devam ettiğini belirterek duyarlılık çağrısında bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, " Kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İl dışından gelen hemşehrilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir. İl dışından gelen hemşehrilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşehrilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA