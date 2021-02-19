Vali Özkan'dan askeri okul ve komutanlıklarda inceleme
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Vali Özkan'dan askeri okul ve komutanlıklarda inceleme

19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:01
Vali Özkan'dan askeri okul ve komutanlıklarda inceleme

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hava Savunma Okulu, KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Hava Savunma Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hava Savunma Okulu, KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Hava Savunma Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Özkan, ziyaretlerde, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Hava Savunma Albay Tamer İleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Piyade Albay Hakan Eroğlu ile Hava Savunma Tugay Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde komutanlıkların diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon gerektiren konuları değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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