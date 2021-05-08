Vali Özkan, Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi
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Vali Özkan, Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi

Vali Özkan, Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Pazar Yerleri" genelgesi kapsamında açık olan pazar yerlerinde alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde inceledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Pazar Yerleri" genelgesi kapsamında açık olan pazar yerlerinde alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde inceledi.

Pazar esnafı ile bir süre sohbet eden Vali Vahdettin Özkan, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazar yeri denetimleri sırasında açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de pazar yerlerimizde, pazarcı esnafımız tarafından vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır. Özellikle sebze-meyve ihtiyacının karşılanması için üreticilerimizin elinde bulunan mevsimlik sebze meyvelerin müşteri ile buluşturulması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi açısından önem arz ediyor. Bu çerçevede özellikle kaymakamlığımızın koordinasyonunda, belediyelerimiz, pazarcı esnafımızın temsilcileri, meslek odalarımız, kolluk birimlerimiz ve vatandaşlarımızla beraber birbirimize yardımcı olmak suretiyle bu faaliyeti icra ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi ile mücadeleye vatandaşların kurallara uyarak destek vermesinin önemine değinen Vahdettin Özkan, "Kurallara ağırlıklı olarak riayet eden bütün Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kurallara uyarak bu virüs bertaraf olur. Kamu sağlığı olumlu bir mecraya girmiş olur" dedi.

Özkan, vatandaşlara en güzel hizmeti götürmek ve bulaş riskini en aza indirmek için İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, kaymakamlıklar, belediyeler, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber çalışmaları titizlikle yürüteceklerini de sözlerine ekledi. - KONYA

Vali Özkan, Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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