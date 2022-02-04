Vali Özkan çocuklara şivlilik dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Özkan çocuklara şivlilik dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Özkan çocuklara şivlilik dağıttı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik Geleneği için valilik binasına ziyarete gelen çocuklara şivlilik dağıttı.

KONYA (İHA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik Geleneği için valilik binasına ziyarete gelen çocuklara şivlilik dağıttı.

Konya'da üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü Regaip Kandilinde şivlilik geleneği büyük bir coşkuyla yaşatılırken, sabahın erken saatlerinde valilik binasını da ziyarete gelen çocuklara Vali Vahdettin Özkan şivlilik dağıttı. Şivliliğin Konya'da yaşatılan kadim ve birlik beraberlik duygularını pekiştiren bir gelenek olduğunu ifade eden Vali Özkan, gelenek görenek ve değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının, Konya için büyük önem taşıdığını ifade etti. Vatandaşların kandilini de tebrik eden Vali Özkan, "Manevi dünyamızın aydınlandığı bu özel günde başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaib Kandilini tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Vahdettin Özkan, Konya, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title