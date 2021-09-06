Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu

Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkeze bağlı Burmageçit köyünde öğrencilerle bir araya gelip vatandaşları ziyaret etti.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkeze bağlı Burmageçit köyünde öğrencilerle bir araya gelip vatandaşları ziyaret etti.

Vali Özkan, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Burmageçit Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelip heyecanlarına ortak olan Vali Özkan, müdür ve öğretmenlere de başarılar diledi.

Daha sonra vatandaşları ziyaret eden Vali Özkan, ihtiyaç ve talepleri not aldırarak ilgili birimlere konular hakkında çalışma yapmaları talimatı verdi. - TUNCELİ

Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu
Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu
Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Ali Öztürk Abdullah Avcı Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali Özkan Burmageçit'te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:17:47. #1.16#

title