Konya Valisi Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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Konya Valisi Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Valisi Vahdetin Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konya Valisi Vahdetin Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağrı merkezini ziyaret eden Özkan, merkezde görevli jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD acil kurumlarının çağrı karşılayıcı ve yönlendirici personeli ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrası konuşan Özkan, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Vali Özkan'a ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İrfan Yüksel eşlik etti.

Konya Valisi Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Konya Valisi Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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