Vali Özkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

KONYA (İHA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "En temel haklardan biri olan haber alma hakkının güvencesi olan basın; düşünce özgürlüğünün de en etkili araçlarındandır. Basın, toplumsal bilinci artırmak, kamu yararının tesisi ve doğru bilgi akışını sağlamak açısından çok önemlidir. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan Konyamızın basını da büyük bir sorumluluk bilinci ve özveri ile şehrimizin sesi olmakta, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtıp gelişimine her anlamda katkı sağlamaktadır. Tüm basın çalışanlarımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür eder 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - KONYA

