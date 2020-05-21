Vali Özdemir Çakacak'ın Ramazan Bayramı kutlama mesajı
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Vali Özdemir Çakacak'ın Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlara bir tebrik mesajı gönderdi.

Vali Özdemir Çakacak'ın Ramazan Bayramı kutlama mesajı
21.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:47

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlara bir tebrik mesajı gönderdi.

Çakacak, mesajda, "İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yüreklerin bütünleştiği bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği; insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir.

Bu özel günlerde başta anne ve babalarımız, eşimiz, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmayalım. Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin ailelerini de asla ihmal etmemeliyiz. Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele veren ülkemizde tablo her geçen gün iyiye gitmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından ikinci bir bayramı daha yaşayacağımız günler artık iyice yaklaşmıştır. Bu sebeple Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınmamız gerekmektedir. Milletimizin, bugünleri sağduyu içerisinde kısa bir zamanda aşacağına; aydınlık ve daha güzel günlere çok yakında erişeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Eskişehirli hemşehrilerim olmak üzere Ramazan Bayramı'nın ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diler; tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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