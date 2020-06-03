Vali Osman Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Osman Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır"

Vali Osman Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır" Samsun Valisi Osman Kaymak Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde incelemelerde bulundu.

03.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:29

Vali Osman Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır"

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Kaymak, Bafra, Yakakent ve Alaçam'da yaptığı incelemeler sonunda yaptığı açıklamada "Güzel projelerle halkımızın hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaymak, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi alına alan korona virüsle çalışmalarında Samsun güzel imtihan verdi. Şu an normalleşme sürecine başladık. Kamu kurumları serbest çalışmaya göre almıştık. Mümkün olduğu kadar toplantıları yüz yüze yapmıyor, video konferans yapmaya çalışıyor idik. Artık sahaya çıktık. Yatırımlarımızı, çalışmalarımızı yerinde görmeye çalışıyorum. Bafra ilçemizde hükumet konağı, Tarım ilçe ve kız meslek lisemizi ziyaret ettik. Çok güzel maske üretimi yapılıyor, onları tebrik ediyoruz. Bafra'da hükumet konağı inşaatımız devam ediyor, incelemelerde bulunduk. Arkasından belediye ve jandarmaya yer arıyoruz. Yakakent'te de İçişleri Bakanımızın talimatı ile bölgemizdeki hükumet konakları ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Yakakent'te de bir hükumet konağı projemiz var. Orada da jandarma binasını yıkacağız, yerine 3 bin 500 metre karelik bir hükumet konağı hazırlığımız var. Proje çalışmaları devam ediyor. Alaçam'da da hükumet konağımız yetersiz, buraya da bin metre karelik hükumet konağı projemiz hazırlandı. İhalesi onaylandı, milli eğitim binası yıkılacak ve oraya hükumet konağı yapılacak. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte yerinde incelemeler yapıyoruz. Normalleşme sürecinde işlerimizi takip ediyoruz. Bafra Hükumet Konağı, Yakakent Hükumet Konağı, Alaçam Hükumet Konağı, bir de Canik Hükumet Konağı projesi devam ediyor. Bütün bu projelerde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun büyük emek ve katkıları var. Milletvekillerimizle birlikte destek veriyorlar. Samsunlular adına Sayın Bakanıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir an önce inşaatlarımızı bitirerek halkın hizmetine sunarız. Hükumet konakları devletin gösterge temsil makamlarıdır. Bu güzel projelerle halkımızın hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Vali Osman Kaymak: 'Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Falcao Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Vali Osman Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:29:39. #1.15#
title