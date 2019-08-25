Vali Osman Bilgin piknikçileri uyardı

25.08.2019 17:08

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, piknik yapmak amacıyla ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde artan orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yakılan ateşin söndürülmeden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Bilgin, bir ağacın kolay yetişmediğini vurguladı.

Vatandaşların ormanlık alanlarda cam ve su şişelerini de bırakmaması gerektiğini aktaran Bilgin, "Son günlerde bölgemizde orman yangınları meydana gelmekte. Yangınların çıkış sebebi titizlikle araştırılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızında duyarlı olmasını istiyoruz. Piknik amacıyla yakılan ateş söndürülmeden kesinlikle bırakılmamalı. Çiftçilerimizde anız yakmamaları için uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA