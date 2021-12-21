Vali Orhan Tavlı Vatandaşlarımızı Aşı olmaya davet etti.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Sağlık Müdürünün katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki toplantıda İlin ve ilçelerin genel durumu, aşı çalışmaları ve vatandaşların aşılanma oranları değerlendirildi. Pandemi sürecindeki fedakarca çalışmaları için başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada Muğla'nın ülkemizde ilk sıralarda yer aldığını ancak pandeminin henüz bitmediğini belirterek, rehavete kapılmadan aşı olarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek bu sürecin atlatılabileceğini, normale dönülebileceğini söyledi. Sürekli değişen ve dönüşen virüse karşı halihazırda aşı dışında bir korunma yöntemi veya ilaç bulunmadığını belirten Vali Orhan Tavlı "Hastanelerde yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen hastaların büyük bir bölümünün aşı olmayan ya da aşılarını tamamlamayanlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı henüz aşı olmamışlarsa aşı olmaya, eksik doz aşıları varsa aşılarını tamamlamaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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